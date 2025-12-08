Abogados en caso Senasa dicen que faltan más personas en el expediente

Aunque presume que el Ministerio Público presentará la solicitud de medida de coerción contra los ocho implicados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en la tarde o noche de este lunes, Marcelino Vargas Brito, representante de Ada Ledesma Ubiera, una de las arrestadas, indicó que aún faltan más personas por ser procesadas.

“No muchos, pero faltan personas que deben estar en el expediente. No los conozco, pero tengo informaciones de que faltan gente de que no han sido encartadas”, dijo a los medios, al asegurar que la misma inquietud la comparte otro jurista.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), tiene hasta este lunes para presentar la solicitud de medida de coerción, ya que los arrestos iniciaron el sábado y la norma da un plazo de 48 horas.

Sumado a estas declaraciones, el jurista Jaime Caonabo, indicó que “la información que yo tengo es que faltan personas que están colaborando, pero no sé quiénes son, que están en libertad”.

Se recuerda que Ana Ledesma, es propietaria de la distribuidora Lufarka, una compañía dedicada a la importación y venta de medicamentos y productos de estética, constituida, de acuerdo a sus declaraciones en el año 2015.

Marcelino Vargas Brito dijo que su clienta prestó servicios como suplidora a Senasa. Además de que su arresto se produjo en su residencia.

Además de Ada Ledesma, en este caso están imputados Santiago Hazim, exdirector de Senasa; Gustavo Messina, gerente financiero de Senasa; Germán Robles, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa; Ramón Alan Speakler Mateo, contratista; el empresario Eduardo Read Estrella y Cinty Acosta Sención.

Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.