Ozzie Albies y Matt Olson guían Bravos a derrotar 7-2 a los Dodgers

Ozzie Albies y Matt Olson impulsaron dos carreras cada uno y los Bravos de Atlanta sacudieron a Blake Snell con cinco carreras en tres entradas en su debut de la temporada para lograr una victoria por 7-2 sobre los Los Angeles Dodgers el sábado por la noche.

Spencer Strider (1-0) lanzó seis entradas sin permitir carreras, Austin Riley, Michael Harris II y Drake Baldwin impulsaron una carrera cada uno, y los Braves rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas en el Dodger Stadium.

Snell (0-1) había estado lidiando con fatiga en el hombro izquierdo, retrasando el inicio de su temporada tras perderse gran parte de 2025 debido a una lesión en el hombro izquierdo, antes de contribuir en los playoffs al segundo título consecutivo de la Serie Mundial de los Dodgers. Estaba programado para hacer una apertura más de rehabilitación en las menores, pero Los Ángeles lo subió con la esperanza de que Snell pudiera lanzar cinco entradas.

En cambio, Snell fue retirado tras permitir cuatro carreras limpias, seis hits y dos bases por bolas en 77 lanzamientos con cinco ponches.

Snell se encontró inmediatamente en un aprieto con las bases llenas y sin outs en la primera entrada, pero limitó el daño a una carrera.

Los Bravos volvieron a llenar las bases en la segunda entrada, y aprovecharon para ponerse 5-0 cuando Albies se estiró para conectar un sencillo de dos carreras, seguido por un sencillo de dos carreras de Olson.

Andy Pages evitó la portería con un jonrón de dos carreras en la novena para los Dodgers.

Hubo un momento de silencio previo al partido en honor al veterano mánager de los Braves, Bobby Cox, que falleció el sábado, y al expropietario de los Braves Ted Turner, el magnate de los medios que falleció el miércoles