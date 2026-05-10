República Dominicana conquista su primer Premio Platino con ‘Olivia & Las Nubes’

En el Teatro Gran Tlachco, en Xcaret, Riviera Maya, la emoción dominicana encontró uno de sus momentos más significativos dentro del audiovisual iberoamericano. La película ‘Olivia & Las Nubes’ obtuvo el Premio Platino 2026 a Mejor Película de Animación, convirtiéndose en la primera producción de República Dominicana en conquistar una estatuilla en la historia de estos galardones.

El anuncio provocó una mezcla de orgullo, sorpresa y emoción entre los presentes. Sobre el escenario, su director, Tomás Pichardo Espaillat, recibió el reconocimiento visiblemente conmovido, consciente de lo que este logro representa para una industria en desarrollo, pero cada vez más decidida a construir una voz propia.

“Viniendo de una industria de la animación tan pequeña como es República Dominicana, premios como este hacen un impacto enorme y nos ayudan a soñar con nuevas y mejores producciones”, expresó al recibir la estatuilla.

Este reconocimiento simboliza un punto de importante para el cine dominicano y, especialmente, para la animación local, un terreno que hasta hace pocos años parecía lejano dentro de las grandes conversaciones del audiovisual iberoamericano.

El logro adquiere aún mayor relevancia al recordar que apenas el año pasado ‘Capitán Avispa’ había marcado otro importante precedente al convertirse en la primera producción dominicana de animación postulada en estos premios. Hoy, ‘Olivia & Las Nubes’ amplía ese camino y lo transforma en historia.

La película competía en su categoría junto a ‘Decorado’, de España; ‘Kayara’, de Perú; y ‘Soy Frankelda’, de México. Pero su éxito ya venía construyéndose mucho antes de llegar a la Riviera Maya. Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Locarno, en Suiza, en 2024, la producción inició una sólida trayectoria internacional que incluyó reconocimientos en el San Diego Latino Film Festival, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el Festival de Málaga y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Detrás de este éxito internacional existe una producción profundamente artesanal y humana. La película tomó diez años de desarrollo y fue construida con el apoyo de estudiantes de animación que participaron activamente en el proceso creativo y técnico. Pichardo, quien anima desde los 15 años, convirtió el proyecto en un espacio colectivo donde convivieron artistas experimentados y jóvenes talentos primerizos.

Antes de la ceremonia, durante su paso por la alfombra roja y en conversaciones con el equipo de Listín Diario, el director se mostró tranquilo, seguro y agradecido, hablando con naturalidad de una obra que rompe completamente con los esquemas tradicionales del cine dominicano. Y es que 'Olivia & Las Nubes' no responde a fórmulas convencionales. La película mezcla técnicas de animación para construir un universo visual profundamente emocional, surrealista y simbólico.

Sobre la historia

La película explora las relaciones humanas, la memoria, el conflicto y el amor desde personajes atravesados por emociones complejas. Olivia, atrapada por un amor del pasado; Bárbara, marcada por la indiferencia; Ramón, envuelto en una relación tan poética como improbable. Todo ello ocurre dentro de un lenguaje visual donde las metáforas, las texturas y la fragmentación emocional adquieren protagonismo.

“Olivia es una mezcla de realidad y ficción. Por eso la película es una mezcla de muchas cosas”, explicó Pichardo durante un encuentro previo a la gala.

El director reveló que gran parte del universo narrativo nace de recuerdos personales, experiencias de infancia y observaciones cotidianas transformadas en símbolos visuales.

También reconoció influencias de referentes como el escritor japonés Haruki Murakami, particularmente por el uso del realismo mágico, así como del compositor Philip Glass y su ópera Einstein on the Beach, obra que lo ayudó a comprender el movimiento emocional de los personajes dentro de la animación.

“Cómo se mueven mis personajes expresa sentimientos específicos”, comentó el realizador al explicar cómo utiliza líneas, fragmentaciones y recursos visuales para exteriorizar estados emocionales.

Parte de esa sensibilidad artística también fue moldeada por la ilustradora Nora Crook, antigua profesora del director y una de las figuras que influyó en su manera de entender la metáfora como herramienta narrativa.

Hoy, ‘Olivia & Las Nubes’ representa la confirmación de que República Dominicana puede construir historias auténticas, visualmente arriesgadas y emocionalmente universales sin renunciar a su identidad.