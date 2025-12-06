Arrestan a Santiago Hazim tras más de 5 horas de interrogatorio por caso Senasa

Quedó bajo arresto pasadas las 10:30 de la noche de este sábado el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazím, quien estaba siendo interrogado por el caso de desfalco y corrupción durante su administración al frente de esa entidad.

De acuerdo a su representante legal, Miguel Valerio, su defendido fue “entrevistado” y dejado bajo arresto y en un plazo de 48 horas, como estipula la norma, se le presentará medida de coerción.

“El señor Hazim fue arrestado, van a presentar una medida de coerción en 48 horas, en ese momento nosotros vamos a poder fijar una posición”, indicó, haciendo silencio a si la entrevista fue realizada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

Desde las 5:00 de la tarde, Hazim se encontraba en las instalaciones de la Procuraduría General de la República por su vinculación sobre el caso Senasa.

Las autoridades no han informado, hasta este momento, sobre el arresto, por lo que se desconoce si el empresario Eduardo Reid Estrella, propietario de la empresa Khersum SRL, quien también estaba siendo entrevistado, fue dejado bajo arresto.

De acuerdo al vocero de la Presidencia, Felix Reyna, el pasado 13 de septiembre, en una investigación realizada a la administración de Santiago Hazim se evidenciaron “graves hallazgos de irregularidades detectadas en el marco de sus funciones”.

De acuerdo a reportajes de investigación, las irregularidades estaban en el pago de dinero a empresas por contratos que establecían servicios que no fueron dados a personas del régimen subsidiado.

Uno de estos casos, fue presentado por la periodista Nuria Piera, quien reveló que Eduardo Read, a través de la empresa Khersum SRL, se le pagaba más de 60 millones de pesos mensuales, sin importar si los afiliados recibían el servicio médico.