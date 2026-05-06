La leptospirosis y el hantavirus no es lo mismo. Aquí te explicamos sus diferencias

La leptospirosis y el hantavirus poseen algo en común: son enfermedades que comparten espacio en el grupo de las zoonosis.

Conforme con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFPC), las enfermedades zoonosis pueden ser transmitidas por tocar saliva, orina, mucosidad, heces u otros fluidos corporales de un animal infectado.

Aunque se encuentran en el mismo espacio, la leptospirosis y el hantavirus no dejan de tener diferencias.

El hantavirus es una familia de virus que se transmiten por la mordedura o rasguños de roedores. Está situación puede causar enfermedades graves y la muerte.

Una de esas infecciones severas ocurre dentro del sistema respiratorio con el de síndrome pulmonar por hantavirus.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), los síntomas suelen aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con un roedor infectado.

Entre sus primeras señales se encuentran la fatiga, la fiebre y los dolores en muslos, caderas, espalda y hombros. También los infectados pueden presentar mareos, escalofríos y problemas abdominales.

Después de cuatro a diez días, aparecen sus últimos síntomas, esos son tos, dificultad para respirar y presión en el pecho.

Los riñones son otra parte que el virus puede atacar con firmeza, a esa afección se le llama fiebre hemorrágica con síndrome renal que surgen generalmente entre una semana o dos después de la exposición.

CDC señala que los síntomas que aparecen con la fiebre hemorrágica con síndrome renal son dolores de cabeza intensos, dolor de espalda, abdomen, fiebre, escalofríos, náuseas y visión borrosa.

Además, después que se sufre de esa enfermedad aparecen síntomas como la presión arterial baja, falta de flujo de sanguíneo, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira que se puede encontrar en agua o tierra contaminada.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina.

La enfermedad suele aparecer en países con climas húmedos subtropicales y tropicales.

La entidad dice que puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Además, puede ingresar al cuerpo por la piel, ojos, nariz y boca.

La CDC explica que la fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, vómitos, náuseas, ojos amarillentos y enrojecidos, dolor de estómago, diarrea, sarpullido y piel amarillenta son parte de sus síntomas.

Posible brote de Hantavirus

En los últimos días, la enfermedad hantavirus provocó un foco de infección en el crucero MV Hondius, que se dirigía desde Ushuaia (Argentina) hasta Cabo Verde a través del océano Atlántico.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la embarcación, hasta ahora, ha registrado tres muertos y que hasta el 4 de mayo se habían identificado ocho casos de hantavirus.