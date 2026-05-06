20 años de prisión para hombre que agredió sexualmente a una niña en La Vega

Los jueces de un tribunal colegiado de La Vega condenaron a 20 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una niña en el año 2023.

Pedro Antonio Paulino Batista fue condenado a cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, así como al pago de una multa de RD$50 mil a favor del Estado dominicano.

El expediente acusatorio, instrumentado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de La Vega, establece que los hechos ocurrieron en varias ocasiones por alrededor de tres meses en momentos en que la niña, de 12 años de edad, se encontraba sola en su vivienda.

Luego del inicio de las investigaciones, contra Paulino Bautista fue ejecutada la orden de arresto No. 595-1-2023-SAUT-01864 el 2 de noviembre del año 2023

“El Ministerio Público sustentó la solicitud de la pena máxima para estos casos con diferentes pruebas documentales, periciales, audiovisuales, testimoniales y periciales, incluyendo un informe con los resultados de una evaluación psicológica forense practicada a la víctima”, dijo la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez.

La procuradora fiscal Yudelki de la Rosa, de la citada unidad del Ministerio Público, tuvo a cargo la investigación, otorgando al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que sancionan la agresión sexual, y el abuso psicológico y sexual.

Durante el juicio la fiscal litigante Yamilka de la Cruz demostró la responsabilidad penal del procesado ante las juezas Lucrecia Rodríguez, Bionni Zayas y Génesis Tavares, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega.