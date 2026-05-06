Euri Cabral pone a circular libro sobre Juan Luis Guerra en Feria del Libro de Bogotá

El libro “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía” del economista, escritor y comunicador Euri Cabral, fue lanzado a nivel internacional en un acto realizado en el pabellón de escritores de España, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Al dirigirse a los presentes, Euri Cabral afirmó que el libro tiene como propósito principal mostrar la dimensión y trascendencia de Juan Luis como artista, y conocer el proceso vivido por él para asumir a Jesús como su Señor y Salvador.

“El libro es la historia de un artista, Juan Luis Guerra, que estando en los más altos niveles de popularidad, con muchas riquezas, muchos premios y mucha fama, decidió frenarse, buscar la esencia de la vida, y asumir y seguir a Jesús. Juan Luis es un artista excepcional, que ha sido capaz de “vencer la fama con la fe”, dijo el autor del libro a un público entusiasta que se dio cita en la actividad de lanzamiento.

El acto de presentación del libro sobre Juan Luis en Bogotá, el pasado viernes, contó con una amplia asistencia de público, que al final participó de forma entusiasta en un conversatorio con el autor.

El libro “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía” de Euri Cabral, fue lanzado a nivel internacional en un acto realizado el pasado viernes 1 de mayo en el pabellón de escritores de España, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Parte del público asistente a la puesta en circulación a nivel internacional de Euri Cabral sobre Juan Luis Guerra.

El presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalion, Basilio Rodríguez, dijo que para esa casa editora es de gran satisfacción lanzar y patrocinar esta obra. “Confiamos que el lector encontrará en las páginas de este libro de Euri no solo la historia de un gran artista, sino también una reflexión sobre el poder transformador de la música, sobre la relación entre arte y espiritualidad, y sobre la capacidad de la creación humana para construir puentes entre culturas”, dijo el señor Rodríguez, que también informó que ya está disponible la versión digital de libro y que puede ser adquirida en todo el mundo a través de la página web de la editorial.

Las palabras de presentación del libro estuvieron a cargo del periodista y escritor Alfonso Quiñones, quien afirmó: “Cuando paseas tus ojos por los párrafos del libro, nuevos mundos amanecen en tu corazón…Juan Luis Guerra es un regalo de Dios para el único país que lleva la Biblia en la bandera. Quizo Dios que el comunicador, escritor, productor de televisión y cine, Euri Cabral, fuese el elegido para escribir la historia de un hombre que revolucionó el merengue y la bachata… Euri tiene en este libro, escrito con sencillez y veracidad, una joyita de la musicografía dominicana”.

En la actividad se dieron cita personalidades dominicanas, entre ellos la productora de televisión y cine y esposa del autor, Zinayda Rodríguez, la Ministra Consejera de la Embajada Dominicana en Colombia, Rosa Irene Pérez, los vicecónsules dominicanos Amin Báez, Daniel Perdomo Puello y Raúl Cepeda, los escritores Basilio Belliard y Lizmavel Collado, el comunicador y miembro de la Junta Monetaria, Ricardo Rojas León, y el destacado escritor colombiano Roberto Gil de Mares, entre otros.

El Grupo Editorial Sial Pigmalión informó que realizará actos de lanzamiento del libro “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía” en la Feria del Libro de Madrid, España, en el mes de junio; en la Feria del Libro de Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de septiembre; y en la Feria del Libro de Guadalajara, México, en el mes de noviembre del presente año.