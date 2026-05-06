Inicia recorrido de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

“Que esta llama ilumine cada rincón de nuestra patria”. Con esa frase el presidente Luis Abinader dio autorización al inicio oficial del recorrido de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un acto solemne celebrado en el Palacio Nacional.

La antorcha inició su recorrido en la sede de Gobierno y pasará por cada una de las 32 provincias del país. El fuego fue portado por los medallistas olímpicos Gabriel Mercedes y Crismery Santana, quienes dieron apertura al trayecto denominado “Ruta Juan Ulises García Saleta”.

“Que esta llama ilumine cada rincón de nuestra patria y nos conduzca, unidos, a unos Juegos memorables. Que viva el deporte, que viva la República Dominicana”, exclamó el mandatario.

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, resaltó el carácter colectivo del evento y apeló al espíritu nacional al afirmar que “juntos, unidos como nación, podemos llevar a cabo unos Juegos grandes, tan grandes como el corazón del barrancolí”.

En ese sentido, subrayó que la llama representa los valores que se busca fomentar en la sociedad. “Pueblo dominicano, estos Juegos son de todos y nos vamos a sentir orgullosos de hacer historia juntos”, agregó.

Asimismo, resaltó la magnitud de la justa deportiva que albergará el país en 2026, señalando que unos 6,200 atletas participarán en los Juegos, convirtiéndolos en los más grandes celebrados en la historia de la región.

“Serán 40 disciplinas y 53 modalidades deportivas, más que cualquier otro evento regional celebrado en Centroamérica y el Caribe. Somos un pueblo grande y por eso estamos montando los juegos más grandes de nuestra historia”, afirmó.

De su lado, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, valoró los avances organizativos y aseguró que el país dejará “una huella única” con esta edición.

“Van a ser los Juegos mejor preparados, ya están a punto de lograrse. Es un trabajo impresionante de los organismos competentes y hay un entusiasmo increíble por entregar a tiempo”, indicó.

Asimismo, sostuvo que “me bastó ver a los atletas orgullosos” para reafirmar su confianza, al tiempo que confesó no sentir nervios a dos meses del evento.

Las autoridades coincidieron en que este evento trasciende el ámbito deportivo, al consolidarse como una oportunidad para fortalecer la identidad nacional y proyectar al país ante la región, reiterando que estos Juegos pertenecen a todo el pueblo dominicano.