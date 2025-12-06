El empresario Eduardo Read y otras 6 personas también llegan a la PGR por caso Senasa

Además de Santiago Hazim, ex director de Senasa, otras siete personas llegaron a la Procuraduría General de la República en medio de la investigación del caso de supuesta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Dentro de estas se encontraba Eduardo Read, propietario de las empresa Khersum SRL, que ha sido señalada en reportajes de investigación de Nuria Piera por ser adjudicada para gestionar la atención de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.

Adicional a esto, supuestamente Senasa le pagaba a una de sus empresas más de 60 millones de pesos mensuales sin importar si los afiliados recibían el servicio médico.

"Pronto habrá noticias"

Esto ocurre 16 días después de que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, asegurara que surgirían noticias sobre el proceso judicial del presunto fraude en el Senasa.

Al ser entrevistado mientras participaba en una actividad en la provincia Santiago, reporteros le preguntaron sobre el avance de las investigaciones que realiza el PEPCA ante las denuncias de un supuesto desfalco registrado en el SENASA.

Ante esto, Camacho respondió con las siguientes palabras: “Pronto habrá noticias”.

Han transcurrido más de 11 meses desde que el Ministerio Público recibiera un informe con la denuncia de un supuesto fraude en esa institución gubernamental, la cual fue depositada por el exdirector Santiago Hazím.

El presidente Abinader destituyó a Hazim del puesto en agosto pasado.

El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton y el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, depositaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) un informe que contiene graves “hallazgos de irregularidades”, detectadas en el “marco de sus funciones”.

santiago hazim

El pasado director de Senasa se defendió de las acusaciones en su contra el pasado 24 de septiembre, donde dijo que siempre actuó “con honradez” y reveló que fue su gestión que presentó formalmente ante el Ministerio Público la denuncia que destapó un fraude millonario en la entidad.

Hazim dijo que en noviembre de 2024 acudió ante el Ministerio Público, a través de la Consultoría Jurídica del Senasa, y depositó una denuncia formal acompañada de documentos que presuntamente “evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos”.

“Siempre obré con honradez y responsabilidad. Voy a dar la cara en cualquier escenario que se me requiera”, dijo en aquel momento Hazim.