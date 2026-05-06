Opositores: Propuesta de reducción de financiamiento a partidos es una “maniobra política”

Representantes de varios partidos de oposición denunciaron que la propuesta del Gobierno de reducir el 50% del financiamiento público a las organizaciones responde a una “evidente intencionalidad política deliberada” del Gobierno central y no a una “necesidad fiscal real”.

Durante una rueda de prensa, el denominado “Diálogo Opositor”, compuesto por unos ocho partidos, incluyendo a la Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Opción Democrática (OD), señaló que la iniciativa gubernamental no constituye “una política de austeridad, sino una ‘reconfiguración selectiva del gasto con fines políticos'”, orientada a debilitar a la oposición y alterar las condiciones de competencia democrática.

El dirigente del PLD, Danilo Díaz, aseguró que “no existe justificación técnica ni financiera para la reducción del financiamiento de los partidos políticos” y sostuvo que dentro del presupuesto nacional hay alternativas “reales, cuantificables y viables” que evitarían afectar a las organizaciones.

Según el documento leído por los opositores, el Presupuesto General del Estado proyectado para 2026 asciende a unos RD$1.84 billones, de los cuales el financiamiento a los partidos representa “apenas” un 0.11 %, lo que, a su entender, desmonta el argumento de que se trata de una carga insostenible.

En ese sentido, indicaron que solo con la racionalización del gasto en publicidad estatal, viáticos, dietas y gastos de representación podrían liberarse al menos RD$15,000 millones, cifra superior a cualquier recorte planteado al sistema de partidos.

Asimismo, advirtieron que la reducción de estos recursos representa una amenaza directa al equilibrio democrático, al limitar la capacidad de los partidos para cumplir funciones esenciales como la organización electoral, la formación política y la representación ciudadana.

“Debilitar financieramente a los partidos equivale a erosionar las bases mismas del Estado democrático de derecho”, señala el documento firmado por representantes de organizaciones como PLD, PRD, FP, OD, el Bloque Institucional Socialista (BIS), Partido Social Cristiano (PSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido Dominicano Independiente (PDI).

A través del documento, cuestionaron que el Gobierno no contemple otras fuentes de ingresos, como la revisión de distorsiones fiscales en sectores altamente rentables, lo que a su juicio evidencia una priorización “interesada” que protege privilegios económicos.

Finalmente, el Diálogo Opositor hizo un llamado a la ciudadanía, a los sectores institucionales y a la comunidad internacional a observar lo que consideran un intento de “reconfigurar las reglas del juego democrático en beneficio del poder de turno”.

“La democracia no se defiende con discursos: se defiende garantizando condiciones reales de competencia, pluralismo y equilibrio. Y hoy, esas condiciones están siendo deliberadamente puestas en riesgo”, concluye el comunicado.