CODUE pide al TC revisar sentencia que despenaliza relaciones homosexuales en las Fuerzas Armadas

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) depositó este jueves una carta en el Tribunal Constitucional (TC) en la cual le solicitó al pleno realizar una revisión a la sentencia que despenalizó las relaciones homosexuales entre los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En el documento entregado, el conjunto religioso considera que el dictamen 1225-25 emitido el pasado 18 de noviembre representa un atentado contra "la ética, moral y buenos principios de la sociedad dominicana".

"Repudiamos esta sentencia, es un atentado a los valores y el fundamento de la patria que fundó Juan Pablo Duarte", dijo el presidente del CODUE, Feliciano Lancen, al ser entrevistado en las afueras del TC.

Lancen expresó que el órgano constitucional está en el deber de establecer un "procedente", ya que la decisión de sus magistrados no ha respetado la idiosincrasia religiosa del pueblo dominicano.

Para el representante evangélico, esta acción permitiría la "sublevación" de las agentes policiales y militares, sirviendo de motivación para no acatar el régimen del orden de esas instituciones armadas.

"El Tribunal está para fallar guardando los principios constitucionales, pero no puede olvidar la parte social del país", afirmó.

Los representantes religiosos adelantaron que no descartan la convocatoria a una manifestación en la vía pública en caso de que el TC no acoja su petición.

"Un acto de discriminación"

Reinaldo Franco Aquino, quien dijo ser un obispo, lamentó que los jueces del TC no hayan consultado la opinión de las entidades eclesiásticas.

"Hicieron otro tipo de consultas con otros sectores LGBT, algunas organizaciones que patrocinan esos tipos de principios, pero nunca nos convocaron a nosotros", precisó.

Franco Aquino considera que los magistrados titulares del TC están siendo influenciados por una "agenda globalista".

"Quieren someter a todos los países a principios insostenibles que llevarían al mundo y la familia al derrumbadero...", expresó Aquino, en compañía de otros representantes de iglesias evangélicas.

"Matrimonio homosexual"

Lancen advirtió que la jurisprudencia aprobada por el TC es "una ventana", con la cual se busca oficializar los matrimonios homosexuales en el país.

"Pero la Constitución no lo permite y si alguien lo intentara, tendrá la comunidad de frente, eso no será posible en este país", declaró.

Silencio del Presidente

El titular del CODUE rechazó también la postura silenciosa que ha asumido el presidente Luis Abinader, quien ha preferido no emitir opiniones sobre este caso.

"Sabemos que en República Dominicana solo hay un poder, aunque hablan de tres. Cuando el Poder Ejecutivo no quiere hablar de un tema, lo que hace es que se inhibe...", afirmó Lancen.

"Un tribunal que no respeta"

Aunque dijo estar consciente de que el veredicto de los tribunales debe ser aceptado, Lancen explicó que en esta ocasión la sentencia debe ser revocada, ya que fue emitida por un pleno "que no respeta".

"Los tribunales tienen un precedente de que no se puede volver para atrás, pero eso sucede cuando los tribunales respetan.. se están cualquierizando; la población no va a respetar ni observar sus sentencias", manifestó Lancen.