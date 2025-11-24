Ministro de Defensa sobre sentencia que despenaliza relaciones homosexuales en Policía y Ejército: "Las FFAA mantienen su código disciplinario"

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, se pronunció sobre la la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despenaliza las relaciones sexuales entre homosexuales dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Fernández Onofre, al responder una pregunta sobre el tema durante el encuentro del presidente Luis Abinader con miembros de la prensa "LA Semanal", afirmó que, a pesar de que respetan la independencia de los poderes del Estados, las Fuerzas Armadas continuarán aplicando su código disciplinario a todos sus miembros por igual.

"Somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero yo quiero que quede bien claro, que a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantienen su código disciplinario que se aplica sin distinción a todos aquellos militares que lo violen", dijo.

Esta declaración del ministro se produjo horas después de que el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, expresara un sentimiento similar.

"Nosotros somos obedientes a las decisiones emitidas de la Alta Corte, pero también la Policía Nacional tiene sus normas y sus reglamentos, y tenemos organismos de control interno que son quienes están dados a fiscalizar", señaló.

SOBRE LA SENTENCIA

La sentencia TC/1225/25 anuló el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que penalizaban la "sodomía" con hasta dos años de cárcel.

El tribunal consideró que esas disposiciones violaban el principio de razonabilidad y discriminaban injustificadamente a las personas homosexuales.

Según la decisión, ambas normas afectaban la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de los miembros de ambas instituciones, por lo que ordenó su eliminación del ordenamiento jurídico.