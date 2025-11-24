Juez sobre relaciones sexuales en PN y FF.AA: "Tiene su sanción igual o peor que el derecho penal”

El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, se refirió a la sentencia emitida por ese órgano que elimina la sodomía en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, argumentando que la norma disciplinaria de ambos estamentos “tiene su sanción igual o peor que el derecho penal”.

Recordó que los códigos de conducta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas prohíben cualquier relación dentro de los recintos de trabajo, no importa la preferencia sexual.

Al conversar en el programa “El sol de la mañana”, indicó que, a pesar de que esas leyes no son usadas por esas fuerzas del orden, ya que fueron eliminadas a través de la implementación de la Ley 278-04, del Código Procesal Penal, que solo derogó todas las sanciones penales, excepto las disciplinarias, el recurso fue conocido y había que fallarlo.

“Esto se sigue castigando, esto sigue siendo castigado, esa conducta en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional…En la sanción disciplinaria, la Policía puede tomar a la persona que viola la norma e imponerle hasta 30 días en el recinto detenido y cancelarla… Estamos hablando de que esto no es un delito, esto es un acto indisciplinado”, dijo Vargas.

Explicó que la Constitución del 2010 tiene una serie de principios y todos deben ser tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional a la hora de emitir un fallo.

El magistrado indicó que tanto el artículo 2010 de la Ley 285 que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional; como el artículo 260 de la Ley 3483, que crea el Código de Justicia de las fuerzas armadas, eran inconstitucionales porque castigaban solo las relaciones homosexuales y no las heterosexuales.

Dijo que todos los jueces, con votos disidentes y salvados, coincidían en que ley era inconstitucional, pero cada uno planteaba una salida distinta, “pero estábamos consciente del mal, del hecho”.

“Si hay algún amigo mío que tiene esa inclinación y en base a esta sentencia hace cosas, sabe que va a tener una consecuencia porque disciplinariamente lo van a castigar y le van a meter sus días de privación de libertad”, dijo José Alejandro Vargas.

Informó que hasta la fecha la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas han sometido a algunos de sus miembros a la justicia por ser homosexual.

El Pasado 18 de noviembre el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/1225/25 que eliminaba la sodomía y las penas de cárcel que esta acción, “consistente en el concúbito entre personas de un mismo sexo” contemplaba para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Desde que se conoció este fallo, las iglesias del país, grupos sociales y político han manifestado su oposición a este fallo.