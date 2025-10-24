Defensa activa unidades especiales, helicópteros y aeronaves para rescate por tormenta Melissa

El Ministerio de Defensa informó que las Fuerzas Armadas se mantienen en máximo nivel de alistamiento ante los efectos provocados por la tormenta tropical Melissa.

Las instituciones militares cuentan con unidades especializadas y personal preparado para ejecutar operaciones de búsqueda, rescate, evacuación y asistencia humanitaria en cualquier punto del país.

En cumplimiento de su misión de proteger la vida y los bienes de la población, el MIDE activó las unidades de respuesta rápida del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como del Cuerpo Especializado para la Seguridad y Mitigación de Desastres (Cesmed).

Este último coordina acciones interinstitucionales junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otros organismos del Estado.

El personal militar de las tres ramas castrenses permanece acuartelado y en estado de alerta, con tropas listas para desplegarse en apoyo a las comunidades que pudieran resultar afectadas por las lluvias y los vientos asociados al fenómeno atmosférico.

Como parte esencial de la respuesta operativa, la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) mantiene en alistamiento su flota de aeronaves de ala rotatoria y fija.

Entre ellas destacan los helicópteros AgustaWestland AW169, modernos y de alto rendimiento, equipados con aviónica avanzada, cabinas amplias y configuraciones especiales para el transporte de pacientes, personal médico y suministros críticos.

Estas aeronaves permiten ejecutar misiones de rescate, evacuación médica y transporte de emergencia, incluso en condiciones meteorológicas adversas o en terrenos de difícil acceso.

La flota disponible incluye además helicópteros Bell UH-1H II, UH-1H y OH-58 Kiowa, así como aviones CASA C-212 Aviocar y Gran Caravan EX208B, todos listos para operaciones de apoyo humanitario, transporte de personal, evaluación de daños y distribución de suministros esenciales en zonas vulnerables.

Defensa activa para rescatar personas en localidades aisladasFuente externa

Compromiso permanente con la nación

El Ministerio de Defensa reiteró que las Fuerzas Armadas mantienen un compromiso inquebrantable con la protección del pueblo dominicano, actuando con eficiencia, disciplina y solidaridad en cada situación de emergencia o desastre natural.

Con estas acciones, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana reafirman su papel como garantes de la seguridad, la asistencia humanitaria y la defensa nacional, siempre “al servicio de la patria y del pueblo dominicano.”