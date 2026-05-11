Vía alterna sobre el río Camú en Puerto Plata ya está abierta al público

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y las autoridades locales supervisaron la puesta en funcionamiento de la vía alterna del río Camú con un badén en hormigón y paso peatonal, un cruce más seguro, rápido y fluido para los usuarios de la carretera turística Gregorio Luperón.

La vía alterna permitirá la normalización de la comunicación terrestre hacia y desde las localidades Yasica Arriba, Camú, Pedro García y otras comunidades con Montellano y Puerto Plata, afectadas por la caída del puente sobre el río Camú a consecuencia de las fuertes lluvias que afectaron la zona.

Se trata de una solución provisional mientras se trabaja en el diseño para la construcción del nuevo puente. Las obras están a cargo de la empresa Ingeniera Estrella.

El puente sobre el río colapsó el pasado 11 de abril en momentos en que se producían intensas lluvias, inundaciones y crecidas de ríos en diferentes puntos de la provincia de Puerto Plata.