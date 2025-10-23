Gobierno suspende trabajo y docencia para este viernes por efectos de tormenta Melissa

El Gobierno anunció este jueves que la jornada laboral continuará suspendida durante este viernes para las provincias bajo alerta roja, debido a los efectos de la tormenta Melissa.

Mientras tanto, la docencia fue suspendida a nivel nacional.

Las autoridades dieron estas informaciones en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, en la que describieron a Melissa como un "evento" que debe ser seguido minuto a minuto.

También advirtieron que este fenómeno atmosférico continuará generando lluvias en el territorio nacional.

Los que sí trabajan

El presidente Luis Abinader en compañía de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y de José Ignacio Paliza, ministro de la PresidenciaVictor Ramírez | LD

El presidente Luis Abinader informó que la Contraloría y la Tesorería estarán abiertas para agilizar pagos de fin de mes en las instituciones públicas. Además se informó que las entidades financieras también abrirán sus puertas.

provincias en alerta roja

En alerta roja están Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Mientras que en alerta amarilla se encuentran La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

Asimismo, María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte están bajo alerta verde.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, dijo que este es un evento que se debe seguir minuto a minuto. "Va a seguir generando lluvias y los suelos están saturados", dijo Méndez García a los periodistas.

Daños

Inundación en el barrio Moscú, San Cristóbal, debido a las intensas lluvias de este jueves por la tormenta MelissaJosé Alberto Maldonado/LD

El presidente Luis Abinader dijo que se ha tenido que tomar medidas especiales para salvar vidas en el territorio dominicano.

"Hemos estado monitoreando la tormenta que tiene 4 kilómetros de velocidad de traslación, es prácticamente estacionaria, hemos analizado las medidas que tomaremos", dijo el mandatario, previo a dar paso al general retirado Méndez García, quien anunció que las labores y la docencia seguirán suspendidas este viernes.