Faride: Policía realizará operativos para “preservar la vida de los ciudadanos inconscientes”

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que unidades de la Policía Nacional realiza operativos preventivos para impedir que los ciudadanos alteren el orden público con fiestas en las calles de varios sectores y que los mismos utilicen los charcos que se forman en las principales vías del país como “balnearios”.

Al término de la reunión de la reunión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta que encabeza el presidente Luis Abinader, Raful indicó que unidades policiales se mantendrán “vigilantes” para que “este tipo de situaciones no sucedan y poder preservar la vida de los ciudadanos que de manera a veces inconsciente proceden a ejecutar acciones que arriesgan su vida la de otras personas”.

“Hemos tenido algunos reportes en los que hemos estado en esta reunión, que hemos recibido a través del señor presidente y ya el general de alta director de la policía aquí presente ha tomado cartas en el asunto para junto con la preventiva seguir las labores que iniciamos hoy desde Los Alcarrizos y en toda la zona sur, que es la que está pues evidentemente afectada por esta tormenta. Seguiremos trabajando durante las próximas horas en ese sentido”, argumentó Raful.

En ese sentido, el presidente Abinader añadió que instruyó al ministro de Defensa para que los tres órganos que componen las fuerzas armadas (Ejército Nacional, Fuerza Aérea y la Armada) acompañen también a la policía en el control de todos los temas incluyendo de seguridad en una acción conjunta.