Cantillo y Bazzana ayudan a Guardianes a continuar su dominio en casa sobre los Angels

Joey Cantillo lanzó seis entradas sin permitir carreras, el novato Travis Bazzana coronó una tercera entrada de cinco carreras con un doble de dos carreras y los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Angelinos de Los Ángeles 7-2 el lunes por la noche.

Cantillo (3-1) permitió cinco hits, dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

Brayan Rocchio puso a los Guardianes arriba 2-0 cuando recibió al relevista José Fermín con un sencillo en la segunda entrada después de que el abridor Brent Suter fuera relevado.

Los Guardianes anotaron cinco carreras en la tercera entrada, aprovechando cuatro bases por bolas, para ampliar su ventaja a 7-0. David Fry recibió una base por bolas con las bases llenas y Daniel Schneemann conectó un sencillo de dos carreras antes de que Bazzana culminara la remontada con un doble de dos carreras al jardín central. Bazzana fue la primera selección del draft amateur de 2024.

Los Guardianes, líderes de la División Central de la Liga Americana, mejoraron su récord a 28-4 contra los Angels en Cleveland desde el inicio de la temporada 2014. Los Angels también sufrieron su decimosexta derrota en sus últimos 21 partidos.

Kyle Manzardo y Fry conectaron dos hits cada uno para los Guardianes, quienes recibieron 10 bases por bolas, la mayor cantidad en la temporada, incluyendo tres de Rhys Hoskins. Los Angels consiguieron dos hits de Nolan Schanuel y Jo Adell, quien también impulsó una carrera con un sencillo en la octava entrada.

Suter (1-2) permitió dos carreras en 1 2/3 entradas. Alek Manoah terminó con cinco entradas sin permitir carreras a pesar de otorgar cinco bases por bolas.

El manager de los Guardians, Stephen Vogt, se perdió su segundo partido consecutivo debido a una infección viral, pero se espera que regrese al banquillo el martes por la noche. El asistente, Tony Arnerich, volvió a ejercer como manager interino.