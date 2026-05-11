La OMS advierte de que el hantavirus es altamente contagioso al inicio de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el lunes que el hantavirus es más contagioso al inicio de la enfermedad, lo que justifica la aplicación de la cuarentena a los casos sospechosos.

"Si imponemos o recomendamos la cuarentena, es porque las personas son contagiosas desde el mismo comienzo de la enfermedad", declaró Olivier le Polain, jefe de la unidad EAR (epidemiología y análisis para la respuesta) de la OMS durante una conexión en directo en varias plataformas de redes sociales.

"Es durante los primeros días, e incluso desde los primeros instantes de la enfermedad, cuando la contagiosidad es mayor", indicó.

"Debido a este período de incubación, podemos esperar ver nuevos casos aparecer en los próximos días, e incluso la semana que viene, y es por eso que debemos permanecer vigilantes y asegurarnos de que, ante la aparición de los primeros signos y síntomas, las personas afectadas sean identificadas, aisladas y atendidas", añadió.

La crisis a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha suscitado inquietud en todo el mundo, aunque la OMS asegura que la situación no es comparable a la pandemia de covid de 2020.

Tres pasajeros del buque que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, fallecieron por este virus conocido pero raro, contra el que no existe ninguna vacuna ni tratamiento.