Consternación en La Romana por el asesinato de Ada Yulissa Peralta, mujer cristiana dedicada a la oración

La muerte de Ada Yulissa Peralta, de 46 años, ha causado profunda consternación entre residentes del sector Villa Verde y miembros de comunidades cristianas de La Romana, quienes la describen como una mujer dedicada a la oración y al servicio espiritual.

Peralta acostumbraba acudir a distintos lugares para orar por personas necesitadas y realizar actividades relacionadas con su fe. Según relató su madre, la tarde del pasado viernes salió hacia la zona de Monte Pelícano, como parte de esas labores religiosas, pero nunca regresó a su hogar, lo que despertó preocupación entre sus familiares.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en un terreno baldío próximo al sector Los Camioneros, en La Romana. El caso ha generado indignación y reclamos de justicia por parte de la familia, vecinos y líderes religiosos.

De acuerdo con versiones ofrecidas por allegados, el cadáver presentaba una herida de arma blanca en el hemotórax izquierdo y estaba envuelto en una lona azul. Las investigaciones preliminares apuntan a una pareja de nacionalidad haitiana como principal sospechosa del crimen.

Uno de los señalados es un hombre conocido como “Miguel”, quien fue detenido junto a su pareja para fines de investigación. Según residentes del sector, el hombre supuestamente acosaba a Ada Yulissa y mostraba interés sentimental hacia ella, situación que habría provocado conflictos con su compañera sentimental.

Los familiares de Ada Yulissa afirman que ella rechazaba cualquier insinuación debido a sus principios cristianos y a su compromiso con la fe.

El hermano de la fallecida, Raúl Peralta, relató que uno de los elementos que despertó sospechas fue un tatuaje observado en el brazo izquierdo del detenido, el cual coincidía con la herida que presentaba la víctima. También indicó que la lona utilizada para cubrir el cuerpo estaría vinculada al sospechoso.

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) informó que profundiza las pesquisas para esclarecer las circunstancias del hecho. El levantamiento del cadáver fue realizado por representantes del Ministerio Público, miembros de la Policía Científica y el médico legista Benito Kelly.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión definitiva sobre el móvil del crimen, mientras continúan los experticios forenses y las entrevistas a varias personas vinculadas al caso.

El caso provocó reacciones en distintos sectores sociales. Durante declaraciones ofrecidas en el programa El Show del Mediodía, Félix Telemin, vicepresidente de la filial de La Romana de los Derechos Humanos, solicitó la intervención de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso para que el caso sea esclarecido y los responsables sean sometidos a la justicia.

El asesinato de Ada Yulissa Peralta ha impactado especialmente a comunidades pentecostales y residentes de Villa Verde, quienes la recuerdan como una mujer tranquila, entregada a la oración y al servicio de los demás.