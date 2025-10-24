Centro de Huracanes alerta de inundaciones "catastróficas" y deslizamientos de tierra en RD

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos publicó este viernes un informe en el cual advirtió que la tormenta tropical Melissa podría provocar deslizamiento de tierras en las provincias situadas en el sur de la República Dominicana.

Además, la agencia climatológica prevé que el país posiblemente estaría sometido durante las próximas horas a inundaciones repentinas, las cuales “amenazan la vida” de los ciudadanos.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ha colocado a 12 provincias en alerta roja, en esta lista se encuentran Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla está La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia, Bahoruco; bajo alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En tanto, las clasificadas como verde son Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez.

“Sin movimiento de traslación”

Tormenta tropical Melissa en el Mar CaribeFuente externa

El COE informó esta mañana que el fenómeno atmosférico fue localizado a 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, capital haitiana, y a 260 kilómetros al sur/sureste de Jamaica.

Asimismo, precisó que este sistema se encuentra en la actualidad “estacionario”.

“Es decir, no tiene movimiento de traslación. Posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días”, indica el reporte oficial.

Impacto en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes también analizó el impacto previsto de la tormenta en el vecino país, alertando sobre la persistencia de lluvias hasta inicios de la próxima semana.

“Se esperan daños extensos a carreteras y edificios, potencialmente aislando comunidades durante un periodo extendido de tiempo. Esta es una situación que amenaza la vida y se deben tomar preparativos inmediatos”, adelanta el cuerpo científico estadounidense sobre los efectos de Melissa en el territorio haitiano, primer país en reportar una víctima mortal.

Sobre Jamaica, el CNH visualiza un escenario similar al antes mencionado, agregándole la aparición de vientos potencialmente dañinos durante un periodo prolongado de varios días.

Por último, recomienda a las autoridades de Cuba monitorear el movimiento de este sistema atmosférico, ya que “el riesgo de fuertes lluvias, vientos dañinos y marejada ciclónica parece estar aumentando”.

Recomendaciones del COE

- Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua; además, no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

- Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

- Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, en las provincias bajo alerta.