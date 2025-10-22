25 provincias en alerta por paso de tormenta Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 25 provincias en alerta ante el paso de la tormenta tropical Melissa, localizada a 470 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

En ese sentido, en alerta roja mantienen 9 provincias, siendo estas Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

La alerta roja significa que esa determinada demarcación está expuesta a un mayor peligro ante el paso del fenómeno atmosférico; las autoridades recomiendan a los moradores de esas provincias, a poseer su “bulto” de emergencia a mano y encontrarse en un lugar seguro antes y durante el impacto de la tormenta.

En alerta amarilla se encuentran La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Se coloca la alerta amarilla cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia; la misma llama a la población de esas áreas a dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo.

Mientras que en alerta verde María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

La alerta verde se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, ya sea parcial o total.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Del mismo modo, en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Además, en la costa Atlántica y caribeña, se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

Melissa continúa desplazándose hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h y se prevé que avance con una lenta velocidad, seguido de un movimiento hacia el nor/noroeste durante los próximos días.

Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores, pronosticándose un gradual fortalecimiento durante los próximos días.

Se pronostica que el amplio campo nuboso asociado a la tormenta tropical Melissa seguirá generando en los próximos días, precipitaciones fuertes a torrenciales ocasionalmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio dominicano, especialmente los poblados cerca del litoral Caribeño, así como, oleaje anormal en todas las costas del país.