Trabajan en excavación para construcción de la nueva terminal del Aeropuerto de Las Américas

Aeropuertos Dominicanos Siglo XIX (Aerodom) anunció el avance de los trabajos de drenaje, nivelación y excavación en la futura plataforma de la terminal del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

En una nota de prensa, explicaron que se realizan, además, perforaciones e inyecciones de concreto que preparan el suelo para soportar la nueva infraestructura.

“En esta etapa, el contratista VINCI Construction Grands Projets trabaja en cinco frentes de obra simultáneos, alcanzando un 60% de avance en perforaciones y un 40% en inyecciones en el área de la terminal, con finalización prevista para finales de mayo”, dijeron.

Explicaron que, en paralelo, avanzan los movimientos de tierra para la calle de rodaje, y está en curso la instalación de tuberías de drenaje para la futura plataforma, tras la llegada de los materiales al sitio.

Asimismo, la laguna de drenaje perimetral —diseñada para recolectar aguas pluviales y con una profundidad de cinco metros— alcanza un 50% de avance, con más de 1,000 camiones de material excavado retirados desde el inicio de los trabajos hace dos meses. También avanza la construcción del campamento definitivo de obra, cuya finalización está prevista para finales de mayo.

“Esta fase que ejecutamos hoy es la que garantiza la solidez, seguridad y eficiencia de todo el proyecto. Cada perforación, cada sistema de drenaje y cada actividad de preparación del terreno es esencial para habilitar, en las próximas semanas, la siguiente etapa de construcción de esta nueva infraestructura, que transformará la experiencia de viaje a través del AILA”, afirmó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

Señalaron que, una vez concluyan las perforaciones, inyecciones y sistemas de drenaje, se avanzará hacia la construcción de la losa de cimentación —de aproximadamente 12,000 metros cuadrados—, marcando la transición hacia la siguiente fase estructural.

“A partir de ese momento, se desarrollará la construcción de los tres niveles de la terminal, junto con su cubierta metálica tridimensional y fachada de vidrio, en un período de poco más de un año. La finalización total de la nueva terminal del AILA (incluyendo equipamiento aeroportuario, plataforma y posiciones de estacionamiento) está prevista para el segundo semestre de 2028”, argumentaron.

Según la información, la nueva terminal operará de forma independiente a la existente y tendrá capacidad para acoger hasta cuatro millones de pasajeros adicionales por año.

La nueva terminal representa una inversión superior a los US$350 millones.