Melissa se moverá lento durante varios días formando curvas y vueltas en el mar Caribe

De acuerdo al último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) la tormenta Melissa fue localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, en Haití.

La misma ha ocasionado aguaceros durante la madrugada de este jueves en varias localidades del país.

Según los pronósticos, Melissa se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se “prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste”. Este movimiento lento de Melissa de acuerdo a Centro Nacional de Huracanes, se pronostica que sea por varios días.

“Se espera que Melissa serpentee sobre el Mar Caribe central durante varios días y se pronostica que se convierta en huracán mayor a finales de este fin de semana y principios de la próxima semana”, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

Este organismo espera que Melissa produzca fuertes lluvias a través de porciones de República Dominicana, Haití y Jamaica durante el fin de semana, trayendo un riesgo de inundaciones repentinas significativas y que amenazan la vida y numerosos deslizamientos de tierra.

Actualmente, esta tormenta tropical posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Ante estos pronosticos el Gobierno dominicano mantiene al suspension de labores y docencia en las nueve provincias en alerta roja, como medida preventiva.

De acuerdo con la resolución 10-2025 del Ministerio de Trabajo, se mantienen suspendidas las labores a partir de la 1:00 de la tarde desde el miércoles hasta el jueves 23 de octubre en las provincias en alerta roja: Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales.

Sin embargo, los “negocios que satisfacen necesidades básicas o esenciales, tales como supermercados, clínicas, colmados, estaciones de combustibles, empresas de transmisión y distribución eléctrica, empresas de telecomunicaciones, empresas de funcionamiento continúo, empresas de seguridad o vigilantes privados y farmacias, podrán abrir sus puertas con el personal mínimo que les permita brindar sus servicios a las personas que acudan a dichos establecimientos”. Las mismas serán revisadas este jueves.

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta amarilla a La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia, Bahoruco; mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.