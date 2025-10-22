Las presas estables: solo Sabaneta está vertiendo y pone en alerta la zona y La Mesopotamia

La mayoría de las presas están en capacidad de recibir agua generada por tormenta Melissa, en las cuencas altas, según determinó el Comité de Presas y Embalses (COPRE) que se mantiene en sesión permanente, y sostuvo una extensa reunión la mañana de este miércoles.

El ingeniero Fausto Colón, enlace en el Centro de Operaciones de Emergencias, informó que las presas se mantienen estables con ligera disminución en los caudales de entrada, pero monitoreadas desde el COPRE.

La presa de Sabaneta, en la provincia de San Juan, continúa vertiendo (es de vertido libre), con ligera disminución en su caudal de entrada, aunque con el aviso de inundaciones para los residentes en las comunidades aguas abajo de este embalse, donde ya hay personas desplazadas, unas en albergues oficiales y otras llevadas a casas de familiares y amigos. Estos albergues están en Sabaneta y La Mesopotamia con 42 desplazados (esta última arrastrada hace 27 años por la crecida del río San Juan.

Colón explicó que las presas con alto nivel se mantienen en generación continua como Taveras y Monción.

Las demás han reducido sus caudales de entrada, pero siguen estando monitoreadas sobre todo las que inciden en las provincias bajo alerta,

Aclaró que ninguna de las presas tiene aviso de desfogue, sino seguimiento. De acuerdo con los pronósticos de lluvia, todas las presas están siendo monitoreadas para cualquiera decisión, pero que se mantienen generando, aumentando la generación de electricidad.

Dijo que los caudales de entrada son menores que ayer, y que las personas deben estar atentos a los organismos de protección civil con los informes oficiales.