Este jueves lloverá más que hoy por tormenta Melissa

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera, informó que para este jueves se esperan lluvias más frecuentes e intensas que este miércoles, producto de la incidencia de la tormenta Melissa.

“Independientemente el día de hoy (miércoles) aunque las lluvias estén en algunos sectores no tan significativas, pero especialmente el día de mañana va a estar el ambiente de más precipitación, pero mañana quiero hacer la comparación de que las lluvias serían más intensas y frecuentes que hoy a medida que Melissa se esté desplazando”, dijo el meteorólogo en rueda de prensa.

Asimismo, indicó que el viernes también habrá lluvias importantes, especialmente en el sur/suroeste del país.

Rivera añadió que para las próximas 48 horas se esperan acumulados de lluvias de 150 a 200 milímetros y en cinco días estos podrían ser superiores.

En las últimas 24 esta tormenta dejó en el Gran Santo Domingo acumulados de lluvia de 85.4 milímetros; en Cacicazgos 80 milímetros, mientras que en Santo Domingo Este los acumulados alcanzaron 70 milímetros.

“Los suelos están saturados, por lo que las lluvias que se presenten pueden provocar situaciones, como inundaciones”, alertó Rivera.

Al mediodía de este miércoles Melissa se localiza a 485 kilómetros al sur/suroeste de Haití, generando un amplio campo nuboso y ralentizando su velocidad de desplazamiento, lo que favorece mayores lluvias significativas en territorio dominicano.

El fenómeno continúa con vientos máximos de 85 kilómetros por hora, desplazándose a 4 kilómetros por hora en direcciones oeste/noroeste y en esta posición estaría más cerca de territorio dominicano, generando aguaceros más intensos.

Según explicó el meteorólogo, el sistema no ha alcanzado la categoría de huracán, debido a vientos cortantes que han limitado esa posibilidad, de no ser así, el sistema se habría robustecido.