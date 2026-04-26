El primer jonrón de Hao-Yu Lee ayuda Tigres a superar Rojos

El bateador emergente Hao-Yu Lee conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y Spencer Torkelson bateó un jonrón por quinto juego consecutivo, lo que permitió a los Tigres de Detroit evitar ser barridos en la serie con una victoria de 8-3 sobre los Rojos de Cincinnati el domingo.

Torkelson igualó un récord de los Tigers al conectar jonrones en cinco juegos consecutivos, uniéndose a Rudy York, Hank Greenberg, Vic Wertz, Willie Horton y Marcus Thames.

Los Tigers lideraban 2-0 tras el doblete con las bases llenas de Kerry Carpenter en la primera entrada, antes de que Cincinnati reaccionara.

El bateador designado de los Reds, Nathaniel Lowe, conectó un jonrón en la segunda entrada, siendo este su cuarto cuadrangular en nueve apariciones al plato.

JJ Bleday, quien debutaba con los Reds tras ser llamado de la filial Triple-A de Louisville el sábado, empató el marcador a 2 en la cuarta entrada con un jonrón de 403 pies al jardín central.

Ke'Bryan Hayes anotó un triple y marcó un gol tras un sencillo de Matt McLain para poner a los Reds arriba 3-2 en el quinto periodo.

Después de que el lanzador derecho de los Reds, Rhett Lowder, saliera ileso de una situación complicada en la segunda entrada, permitió solo un hit en las siguientes tres entradas. Lowder concedió dos carreras y seis hits, con una base por bolas y siete ponches en cinco entradas.

Los Tigres recuperaron la ventaja en la séptima entrada.

El jonrón de dos carreras de Lee, quien entró como bateador emergente, contra el lanzador zurdo de los Reds, Sam Moll (1-1), puso a los Tigers arriba 4-3. Dos bateadores después, Torkelson puso el marcador 5-3 con su quinto jonrón de la temporada contra Pierce Johnson.

Gleyber Torres puso el marcador 8-3 con un jonrón de dos carreras ante José Franco en la octava entrada.

Keider Montero abrió el partido para Detroit y permitió tres carreras limpias y cinco hits en cinco entradas. Otorgó dos bases por bolas, ponchó a cinco y permitió dos jonrones.

Brant Hurter (3-0) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para conseguir la victoria para Detroit.