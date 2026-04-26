Alejandro y Soranyi Rodríguez ganan la duodécima carrera Carrefour 10K

Alejandro Manuel Rodríguez y Soranyi Rodríguez triunfaron este domingo en la duodécima edición de la Carrera Carrefour 10K, evento que reunió a 3,500 corredores en un recorrido que combinó desafío y belleza urbana por importantes avenidas de Santo Domingo.

Fue una jornada marcada por la solidaridad hacia las fundaciones FACCI y Oír para Vivir, la emoción competitiva y el respaldo de reconocidas marcas.

Alejandro dominó la categoría Open Masculina con tiempo de 29 minutos y 43 segundos, seguido por Jilberto Santana (30.14) y Wilde De Mayer (31.53).

Soranyi dominó entre las damas con crono de 35.11. Fue escoltada por Anayelis Ramírez (36.24) y Leslie Amat Álvarez (36.26).

La competencia inició a las 6:00 de la mañana con salida desde Downtown Center, en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt, y culminó en la avenida George Washington, a la altura del recién inaugurado Parque Deportivo Municipal.

El trayecto de 10 kilómetros incluyó tramos de las avenidas Anacaona y Jiménez Moya, antes de descender hacia el malecón de Santo Domingo.

El evento apoyó la labor de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil (FACCI), dedicada al acompañamiento integral de niños con cáncer, y de la Fundación Oír para Vivir, enfocada en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva.

Los corredores participaron también en las divisiones por edad (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 y 70 o más años), junto a la categoría especial para corredores en silla de ruedas.

La carrera Carrefour 10K fue organizada por Carrefour Dominicana, con la logística de Santo Domingo Corre, y contó con el auspicio de reconocidas marcas como Sura, Gatorade, Altice, Banreservas, Nestlé y Downtown Center, entre otras.

El programa de la jornada inició con las palabras de bienvenida de Karine Noetinger, seguidas de un dinámico calentamiento dirigido por Universal Fitness.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega simbólica de cheques a las fundaciones beneficiadas, acompañada de discursos y presentaciones artísticas que resaltaron el compromiso social del evento.

También se realizó un reconocimiento especial al corredor más joven y al de mayor edad, destacando la diversidad y el espíritu deportivo de la competencia.

La premiación de las categorías masculina y femenina estuvo bajo la conducción de los reconocidos presentadores Brea Frank y Brian Kelton, quienes aportaron energía y dinamismo a la celebración.

Finalmente, la jornada culminó con la rifa de boletos aéreos en el Caribe, gracias a la alianza entre Air Century y Carrefour, en un cierre festivo que contó con la participación de figuras destacadas de la comunicación.