Lluvias vuelven a colapsar el drenaje pluvial en Santiago y provocan inundaciones

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron nuevamente el colapso del sistema de drenaje pluvial en Santiago, generando inundaciones en calles y avenidas de distintos sectores de la ciudad.

Por segunda ocasión en menos de dos días, la gran cantidad de agua caída ha sobrepasado la capacidad del sistema de desagüe, afectando la movilidad y causando contratiempos a conductores y peatones.

Entre las zonas impactadas figura el sector Hoyo de Lima, la avenida 27 de Febrero en el tramo del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, así como La Gloria, en Cienfuegos. También se reportaron acumulaciones de agua en la avenida Estrella Sadhalá, especialmente en el Ensanche Libertad, entre otras vías principales.

La situación ha provocado que varios vehículos quedaran varados en medio de las vías, debido a que la gran cantidad de agua afecta sus sistemas mecánicos, generando taponamientos y retrasos en el tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales a causa de las inundaciones, aunque sí se han registrado viviendas afectadas en distintos puntos de la ciudad.

Residentes expresaron su preocupación ante la recurrencia de estos eventos, señalando deficiencias en el sistema de drenaje pluvial, que colapsa cada vez que se producen lluvias de consideración.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, mientras se espera que las precipitaciones continúen, lo que podría agravar las condiciones en las zonas vulnerables.