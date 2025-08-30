Los seis acusados de abusar a joven en Villa González ya están en manos de la Policía Nacional

La Policía Nacional informó este sábado del apresamiento de cuatro implicados en el abuso sexual de una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago.

Los hombres, que se ocultaban en las lomas de Villa González, fueron entregados al Ministerio Público para los siguientes pasos en el caso.

Ya son seis los detenidos por la violación grupal a la mujer de 21 años, quien presuntamente había sido drogada para que los acusados cometieran el hecho el 12 de marzo del año en curso.

El pasado viernes se entregaron a las autoridades los involucrados Edwin Manuel Castro Guzmán y José Alfonso Rubiera.

Indignación y horror en Villa González

José Alfonso Rubiera

El pasado viernes, a las 11:45 de la mañana, se conoció de la denuncia que interpuso la joven de 21 años contra los seis hombres a los que acusa de haberla drogado y abusado tras salir de un centro nocturno en Villa González. Hecho del que se enteró cinco meses más tarde tras la difusión de los videos de la violación en redes sociales.

El caso ha generado indignación en la zona y los comunitarios salieron a las calles a protestar para exigir la captura inmediata de los implicados.

La joven narró que se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobús de la zona, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le habrían dado a consumir alguna sustancia y luego la abusaron.

Los presuntos abusadores aparecían con los alias de “Guaro”, “Ferere”, “Bebé”, “Fonso” y “Contreras” en imágenes compartidas por usuarios.

La Policía Nacional condenó enérgicamente la divulgación de estas imágenes considerándolo una acción reprochable y que afecta la dignidad de la víctima, por lo que el vocero del organismo, Diego Pesqueira, hizo un llamado de atención a los medios digitales que han compartido el material audiovisual.