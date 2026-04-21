Pablo Ulloa lamenta nuevo Código Penal no esté en vigencia tras caso de chofer asesinado en Santiago

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, lamentó que aún no haya entrado en vigencia el nuevo Código Penal, al considerar que esta legislación contempla sanciones más severas y ejemplares para hechos delictivos, en referencia al caso del chofer asesinado en Santiago.

Ulloa señaló que esta normativa permitiría fortalecer el régimen de consecuencias frente a delitos graves, contribuyendo así a una mayor protección de la ciudadanía y al fortalecimiento del sistema de justicia.

En ese sentido, exhortó al Ministerio Público a "instrumentar correctamente el expediente correspondiente", a fin de que se puedan aplicar las sanciones establecidas por la ley a los responsables del hecho.

Asimismo, indicó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de actuar con firmeza ante situaciones que generen preocupación en la población.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el contexto de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de camión recolector de desechos sólidos de la Alcaldía de Santiago, asesinado por motoconchistas.

Este hecho ha generado reacciones y debates en torno a la seguridad ciudadana y la necesidad de actualizar el marco legal penal en el país.