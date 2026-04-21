El cadáver de la pequeña Ruth fue encontrado a pocos metros de su casa

El hallazgo del cuerpo de una niña de un año en una cañada del sector de Los Girasoles en el Distrito Nacional fue realizado a “unos pocos metros” de la casa en donde residía con sus padres.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueíra, la niña fue identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una mochila en la tarde de este martes por moradores de la zona.

Pesqueíra manifestó a los medios de comunicación que hasta el momento se desconocen las causas en las que la infante perdió la vida en terminó en esas condiciones.

“Nuestros agentes, en coordinación con el Ministerio de Público y la jurisdicción de niño, niñas y adolescentes están ampliando las investigaciones para esclarecer de una manera precisa las causas de muertes. El cadáver de esta pequeña infante fue enviado al Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) para los fines legales correspondientes”, manifestó Pesqueíra.

El vocero policial señaló que las autoridades se encuentran en la fase preliminar de las investigaciones para poder determinar las circunstancias en que la pequeña Ruth falleció.

“Desde el primer momento, ahí en los alrededores, en la escena, se han entrevistado varias personas; se han hecho los levantamientos correspondientes y personas cercanas, incluyendo sus padres, van a hacer entrevistadas en esta fase inicial de la investigación”, explicó Pesqueíra, quien recalcó que apenas se encuentran en la parte preliminar del proceso de investigación.