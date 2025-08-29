Ministerio de la Mujer llama a medios a no compartir imágenes explícitos del caso Villa González

A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer llamó a conciencia y responsabilidad a los medios de comunicación y a quienes gestionan plataformas digitales para que se abstengan de difundir imágenes explícitas y audios sobre el caso de violencia sexual ocurrido en Villa González, provincia Santiago.

“La difusión de imágenes explícitas y audios de este hecho constituye una forma de revictimización que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de la joven afectada”, indicaron.

Expresan que tal como señaló el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, resulta “reprochable” que se exponga a la víctima a una doble vulneración, desde el manejo de la información.

Informamos también que el Ministerio de la Mujer, en estrecha articulación con la Unidad de Atención a Víctimas de Santiago, ha ofrecido todos los servicios y apoyos, y está acompañando en el caso a la víctima y su familia.

La tarde de este viernes, la Policía Nacional informó que José Alfonso Rubiera, uno de los jóvenes señalados como parte del grupo de seis personas que abusó sexualmente de la joven de 21 años.

El cuerpo del orden ha indicado que activa la búsqueda de los demás involucrados al señalar que están fuertemente armados.