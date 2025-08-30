Violación en Villa González: Salió a divertirse y terminó viviendo pesadilla

Lo que debía ser una noche de diversión se convirtió en la experiencia más dolorosa en la vida de una joven de 21 años, quien asegura haber sido drogada y abusada sexualmente por seis hombres en el municipio Villa González, provincia Santiago.

El hecho horrendo ocurrió el pasado 12 de marzo, por lo que cinco meses después del suceso la denuncia tomó fuerza, tras circular en redes sociales un video en el que se observa la agresión, generando indignación en la comunidad y despertando un clamor colectivo por justicia.

La joven relató que en marzo de este año asistió a una discoteca con una amiga. Tras ingerir una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y horas más tarde despertó en un hospital sin recordar lo ocurrido. Solo cinco meses después, al ver el video en internet, descubrió la brutalidad de lo que había sufrido. “Fue en ese momento que supe lo que me habían hecho”, expresó entre lágrimas.

La madre de la víctima, visiblemente afectada, pidió a la sociedad un gesto de humanidad: “Quiero que, por favor, cada quien que tenga este video lo borre. Esto no solo afecta a mi hija, también perpetúa el dolor que ya le causaron. Justicia es lo único que pedimos”.

La familia teme que la lentitud de las autoridades permita que los acusados escapen.

“Fuimos y pusimos la querella, pero hasta ahora no sabemos qué se está haciendo. Queremos que actúen rápido”, señaló la madre, mientras describía el estado emocional de su hija: “Ella está devastada. La tristeza, la rabia y la impotencia de no ver justicia todavía nos tienen destrozados como familia”, añadió.

Se entregan

La Policía informó anoche que tanto José Alfonso Rubiera como Edwin Manuel Castro Guzmán dos de los jóvenes señalados como parte del grupo que abusó sexualmente de la joven.

“La Policía reitera que mantiene activas y en expansión las labores de búsqueda e investigación, con el firme compromiso de dar con el paradero de los demás implicados para que respondan ante la justicia. La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, reafirma su responsabilidad de proteger a la ciudadanía y su determinación de garantizar que hechos tan condenables no queden impunes”, reseña el comunicado de prensa.