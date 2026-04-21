Embajadora de EEUU se reúne con directivos del Grupo Corripio

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, se reunió con directivos del Grupo de Comunicaciones Corrripio, además de los directores de los diferentes medios de comunicación que conforman parte del grupo.

Entro los presentes en el encuentro con la representante del gobierno estadounidense en el país estuvieron los directivos del grupo José Luis (Pepín) Corripio, Manuel Corripio y José Alfredo Corripio.

Además de los directores Miguel Franjul (Listín Diario), Bienvenido Álvarez (Hoy), José P. Monegro (El Día), Bolívar Díaz Gómez (El Nacional), Roberto Cavada (Telenoticias) y la periodista Edith Febles.

“Tuve el placer de reunirme con los directores de medios del Grupo Corripio, en un espacio de diálogo abierto donde reafirmé mi compromiso con la defensa de una prensa libre, independiente y accesible en todas sus formas. Creo firmemente en el papel esencial del periodismo para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, y nuestros pueblos. Agradezco sinceramente a la familia Corripio —Don Pepín, Manuel Corripio y José Alfredo Corripio— por su cálida bienvenida y por propiciar este valioso intercambio”, manifestó la embajadora Campos.

La reunión se efectuó en la residencia de Manuel Corripio, presidente de la Editora Listín Diario.