Indignación en Villa González tras denuncia de violación múltiple a una joven de 21 años

Una joven de 21 años se querelló contra seis hombres a quienes acusa de haberla drogado y violado en el municipio Villa González, provincia Santiago, luego de que circulara en redes sociales un video del hecho.

El caso ha generado indignación en la comunidad, donde residentes realizaron protestas para exigir la captura inmediata de los implicados.

El Ministerio Público y la Policía Nacional confirmaron que recibieron la denuncia y que en las próximas horas darán curso a la querella.

Una fuente policial informó que los presuntos agresores, visibles en la grabación, ya fueron identificados.

La foto que aparece en redes sociales de los implicados aparecen con los alias de “Guaro”, “Ferere”, “Bebé”, “Fonso” y “Contreras”.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión ocurrió en marzo de este año, cuando asistió a una discoteca junto a una amiga. Tras ingerir una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y despertó en un hospital sin recordar cómo había llegado allí.

“Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho”, narró entre lágrimas la joven, quien asegura no conocer a ninguno de los hombres que aparecen en la grabación.

Las autoridades aseguraron que el caso está bajo investigación y que se tomarán medidas para garantizar justicia.