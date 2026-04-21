Tras dificultades, posponen quinta etapa de Evaluación de Desempeño Docente y avanzan a la sexta

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación del Desempeño Docente informó este martes que será pospuesta la quinta etapa del proceso correspondiente al Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), y sobre el inicio de la sexta fase relativa a la observación de clases.

La medida, adoptada de consenso con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), fue tomada con el propósito de garantizar la continuidad del proceso evaluativo mientras se realizan ajustes técnicos en la plataforma tecnológica que sustenta la quinta etapa.

La comisión explicó que estos cambios no modificarán el calendario general ni el desarrollo planeado para este año escolar. Igualmente, aclaró que la ejecución de la sexta etapa, antes de la quinta, no compromete la validez ni los resultados finales de la evaluación docente, dado que ambas fases responden a componentes metodológicos independientes dentro del diseño integral del proceso.

Asimismo, se reiteró que esta decisión forma parte del compromiso del Ministerio de Educación de asegurar la ejecución de la Evaluación de Desempeño en el presente año escolar mediante una implementación ordenada, transparente y eficiente de la evaluación, considerada un eje clave para el fortalecimiento de la calidad educativa.

La entidad informó que los maestros recibirán en los próximos días el horario de observación de clases a través de los canales oficiales.

“La sexta etapa evalúa la planificación pedagógica y la observación directa del desempeño en el aula. Permite analizar la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado durante la enseñanza. Esta fase se realiza en condiciones reales y se basa en evidencias observables. Usa instrumentos técnicos estandarizados para garantizar la objetividad y el rigor”, explicó en un comunicado.

La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) es un proceso sistemático que busca valorar el ejercicio profesional del magisterio, identificar fortalezas y áreas de mejora y orientar políticas de formación continua, consolidando así una educación de mayor calidad.