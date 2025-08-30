La Policía identifica a los seis acusados de drogar y violar joven en Villa González

La Policía Nacional identificó a las seis personas acusadas de drogar y abusar sexualmente de una joven, de 21 años, en el municipio Villa González, provincia Santiago, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

Los apresados este sábado son: Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferere); Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebe); Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Delfry de Jesús Rodríguez (Yiyo).

Mientras que el viernes se entregaron José Alfonso Rubiera Rodríguez, de 29 años, en el Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo; mientras en Santiago, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), lo hizo Edwin Manuel Castro Guzmán (Guaro).

El operativo fue encabezado por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional Cibao Central, quien dispuso el despliegue de un contingente policial para ejecutar las órdenes de arresto emitidas contra los señalados.

La Policía Nacional reiteró que este caso se ha manejado con la máxima prioridad y ya los seis imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

En ese sentido, se informó que el Ministerio Público pedirá prisión preventiva, como medida de coerción.