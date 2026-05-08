ADP afirma que decreto 309-26 mantiene intención de entregar la educación pública al sector privado

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) afirmó que el Decreto 309-26 emitido por el presidente Luis Abinader mantiene intacta la intención del Gobierno de avanzar hacia una transformación del sistema educativo dominicano sin una discusión científica y profundamente vinculada a la realidad nacional.

El profesor Menegildo de La Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, sostuvo que el nuevo decreto “demuestra la desesperación y el compromiso que tiene el presidente con la agenda internacional y con sectores empresariales interesados en entregarle el sistema educativo dominicano al capital privado”.

El dirigente magisterial expresó que el Gobierno continúa negándose a realizar una verdadera gran consulta nacional con todos los actores que intervienen en el sistema educativo, incluyendo maestros, estudiantes, familias, universidades, investigadores y organizaciones sociales, con el objetivo de determinar científicamente cuáles son las causas que impiden mayores avances en los aprendizajes y cómo garantizar un uso eficiente de los recursos provenientes del 4 % para la educación.

“No importa que el Gobierno cambie los actores de la película, porque el contenido sigue siendo el mismo. El pueblo dominicano continuará rechazando la idea de transformación que sigue siendo en el fondo la misma fusión entre el Minerd y el Mescyt, porque entendemos que el objetivo fundamental es utilizar el dinero del 4 % para financiar la educación privada y reducir progresivamente la inversión en la educación pública”, manifestó De La Rosa.

La ADP consideró que no existe ninguna justificación, pedagógica ni administrativa, que demuestre que la mera integración de dos instituciones que históricamente han presentado múltiples deficiencias vaya a producir mejores resultados en la calidad educativa nacional.

En ese sentido, el gremio insistió en que la verdadera transformación educativa que necesita el país debe orientarse hacia la construcción de un nuevo currículo contextualizado con la realidad social, económica y cultural de la República Dominicana, tomando en cuenta las particularidades de cada provincia, municipio y comunidad educativa.

“El problema de la educación dominicana no se resolverá importando modelos extranjeros ni programas enlatados. Lo que corresponde es producir, junto a los científicos de la educación dominicana, programas y políticas que respondan a las necesidades reales del desarrollo nacional y de nuestro pueblo”, expresó el vocero de la ADP.

Finalmente, la organización reiteró que continuará defendiendo la educación pública dominicana, el carácter democrático del sistema educativo y el derecho de la sociedad a participar activamente en cualquier proceso de transformación educativa nacional relacionado con la enseñanza.