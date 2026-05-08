Aduanas: La República Dominicana ya exporta a más de 165 países

En poco más de una década, el sector aduanero se afianzó como el mayor generador de divisas, registrando un crecimiento total de US$7,000 millones a US$14,000 millones, según los datos suministrados por el director general de Aduanas, Nelson Arroyo.

Durante su participación en la conferencia de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), el funcionario detalló que, con un crecimiento superior al 30%, la República Dominicana exporta a más de 165 países, centrándose en una “economía más abierta, más diversificada e integrada a los mercados internacionales”.

Entre la concentración de estos productos figuran el oro (17.2%), instrumentos y aparatos médicos (13.3%), cigarros y cigarrillos (7.2%), aparatos para corte (6.5%), cacao (4.7%), artículos farmacéuticos (3.5%), artículos de joyería (3.3%), T-shirts y camisetas (3.2%), tabaco (2.0%), manufacturas de plásticos (1.8%).

A su juicio, estos números representan el resultado del esfuerzo del sector privado con inversiones sostenidas orientadas a la competitividad, generando para la economía nacional empleos, divisas y reputación pese al panorama internacional actual.

En ese sentido, Arroyo aprovechó la ocasión para resaltar que, dentro de este dinamismo, la entidad exportadora se exhibe como un socio estratégico del área, impulsándose hacia una transformación tecnológica para agilizar los tiempos de exportación, costos logísticos y competitividad en el mercado.

Gracias a ello se han automatizado más de 90 servicios, de los cuales ocho están vinculados a los procesos de exportación e integrados en plataformas digitales que reducen trámites presenciales, eliminan duplicidades y aumentan trazabilidad.

"Digitalizar aduanas no es un discurso tecnológico; es una decisión económica. Cada proceso que se automatiza es menos tiempo perdido, menos costos logísticos y más competitividad para el exportador dominicano”, recalcó.

Al proceso se añade un modelo de riesgo inteligente donde el 96% de las inspecciones en puertos se realizan de forma no intrusiva con tecnología de rayos X y escáneres móviles que permiten asegurar la carga sin detener la cadena logística.

Aduana virtual

Dentro de esta agenda de modernización, el director general anunció Aduana Virtual como una transformación integral de las plataformas digitales con el objetivo de que los usuarios puedan realizar sus trámites con mayor agilidad a través de una API manager que facilita la integración de los actores del ecosistema aduanero, permitiendo transacciones en línea en el ciclo de los procesos.

El proyecto se fortalece con una aplicación móvil y el pago con tarjeta de crédito. Arroyo declaró que su lanzamiento está previsto para junio.