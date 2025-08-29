Se entrega el segundo de los seis implicados en abuso sexual de joven en Villa González

La Policía Nacional informó que se entregó a las autoridades el segundo de los seis hombres implicados en el caso de la joven que fue presuntamente drogada y abusada sexualmente en el municipio Villa González, provincia Santiago.

El detenido, quien se entregó a la Policía Nacional en la ciudad de Santiago de los Caballeros, fue identificado como Edwin Manuel Castro Guzmán, quien se suma a José Alfonso Rubiera, el primero en ponerse a disposición de las autoridades.

A través de un comunicado de prensa, la Policía Nacional señaló que Castro Guzmán será puesto a la disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

De acuerdo a las informaciones, a las 11:45 a.m., una mujer se presentó ante la entidad de violencia de género de Santiago para formalizar una denuncia de un hecho ocurrido hace cinco meses.

La víctima, de 21 años, narró que se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobús de la zona, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le habrían dado a consumir alguna sustancia.

La joven, quien desconocía que le había ocurrido este hecho, se enteró porque se difundieron videos de su violación. La policía había identificado a los jóvenes como Álvarez, El Juaro, Fereré, Contreras, Fonso y Bebe o Chichi.

“La Policía reitera que mantiene activas y en expansión las labores de búsqueda e investigación, con el firme compromiso de dar con el paradero de los demás implicados para que respondan ante la justicia. La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, reafirma su responsabilidad de proteger a la ciudadanía y su determinación de garantizar que hechos tan condenables no queden impunes”, reseña el comunicado de prensa.