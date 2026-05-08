Ratifican prisión preventiva contra coronel Fausto Madé Ramírez acusado de agredir a una joven

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo ratificó la medida de coerción consistente en prisión preventiva impuesta al coronel Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro, en el sector Los Minas.

El tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la decisión dictada el pasado 7 de abril de 2026 por el Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción, la cual dispuso que el oficial cumpla un período de tres meses de prisión preventiva, en el centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Los magistrados de la Corte desestimaron los argumentos del recurso de apelación presentado por los abogados de Madé Ramírez, quienes buscaban variar la medida por una menos gravosa.

Con este fallo, el tribunal consideró que se mantienen vigentes los presupuestos que dieron origen a la privación de libertad, mientras el Ministerio Público avanza con las investigaciones correspondientes al caso.

Conforme con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del pasado 30 de marzo, en el sector Los Minas, mientras la víctima, de 19 años, se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y otra persona propietaria del automóvil.

Según la denuncia, la patrulla policial, dirigida por el coronel Madé Ramírez, se acercó insistentemente a dicho vehículo, por lo que el propietario del mismo le dijo que se retirarían del lugar en breve. No obstante, indica, que la patrulla no permitió que los ocupantes del vehículo se marcharan y que uno de los agentes causó daño al automóvil, rayándolo, aparentemente, con un casco de botella.

Ante la situación, la joven y sus acompañantes salieron del automóvil con la finalidad de documentar lo sucedido, logrando grabar la placa del vehículo.

En ese momento, el conductor de la patrulla realizó maniobras bruscas en el vehículo en que realizaban su servicio, procediendo el coronel a desmontarse, y, tras percatarse de que estaba siendo grabado, reaccionó de manera violenta y procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo, causándole lesiones en las rodillas y secuelas en la cabeza, acciones que quedaron captadas en un vídeo difundido por las redes sociales.

Tras el inicio de las investigaciones a cargo de la fiscal Raquel Guzmán, se obtuvo la orden de arresto que fue ejecutada por la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), de la Policía Nacional, luego de que el imputado se entregara ante las autoridades frente a su residencia en presencia de su abogado.