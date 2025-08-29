Se entrega uno de los acusados de abusar sexualmente contra joven en Villa González

La Policía Nacional informó que José Alfonso Rubiera, uno de los jóvenes señalados como parte del grupo de seis personas que abusó sexualmente de una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago, se entregó a las autoridades.

En un video difundido por el cuerpo del orden se observa el joven llegar en un vehículo negro al Palacio de la Policía Nacional de Santo Domingo, en pantalones cortos y abrigo y de inmediato ser esposado.

De acuerdo a la nota de prensa, José Alfonso Rubiera será puesto “de inmediato” a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La policía había identificado a estos jóvenes como Álvarez, El Juaro, Fereré, Contreras, Fonso y Bebe o Chichi.

Indignación en Villa González tras denuncia de violación múltiple a una joven de 21 años

De acuerdo a las informaciones, a las 11:45 a.m., una mujer se presentó ante la entidad de violencia de género de Santiago para formalizar una denuncia de un hecho ocurrido hace cinco meses.

La víctima, de 21 años, narró que se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobús de la zona, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le habrían dado a consumir alguna sustancia.

La joven, quien desconocía que le había ocurrido este hecho, se enteró porque se difundieron videos de su violación.