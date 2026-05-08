¿Existen los extraterrestre? Estados Unidos desclasifica documentos inéditos sobre ovnis

En un hecho sin precedentes, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició este viernes la desclasificación de documentos e imágenes inéditas relacionadas con Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, por sus siglas en inglés) y popularmente conocidos como OVNI (Objeto Volador No Identificado).

Esto responde a una directriz del presidente estadounidense, Donald Trump, debido al interés generalizado de la población en el tema y las diversas teorías que han girado en torno a ello.

“Debido al enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!”, fueron las indicaciones de Trump en febrero de este año.

El Departamento de Guerra informó que trabaja en conjunto con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) para la revisión, identificación y desclasificación de las informaciones que serán publicadas a medida que se vayan descubriendo.

“Esta es una tarea histórica sin precedentes que requiere la coordinación entre decenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros, muchos de ellos solo en papel, que abarcan varias décadas”, indican.

Precisan que los materiales que se encuentran archivados son casos sin resolver, por lo que el gobierno estadounidense no puede afirmar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados, lo que podría deberse a falta de datos suficientes, razón por la que solicitan la colaboración de organismos con conocimientos especializados del sector privado.

El primer lote de documentos desclasificados suma 161 archivos del Buró Federal de Investigaciones (más conocido por sus siglas FBI), la NASA y el Departamento de Guerra.

Uno de estos archivos es el expediente 62-HQ-83894 del FBI e incluye registros de investigación, testimonios de testigos presenciales e informes públicos sobre objetos voladores no identificados y discos voladores documentados entre junio de 1947 y julio de 1968.

Estos registros incluyen relatos, evidencia fotográfica de lugares como Oak Ridge, Tennessee, y propuestas técnicas sobre posibles sistemas de propulsión. Así como cobertura mediática y relatos de investigadores.

Otro de los registros es del Departamento de Guerra, con memorandos y correspondencias relacionadas con avistamientos de discos voladores que fueron motivo de preocupación en 1947 para el Comando de Material Aéreo.

Una de las correspondencias trata de un avistamiento en Oregon en noviembre de 1946 por una mujer de nombre Mary L. que informó de los objetos con forma de disco que había observado y fotografiado.

De igual forma, registros pertenecientes a la NASA que sugieren el estudio del tema, cuentan con tres testimonios de pilotos, civiles y militares franceses que encontraron OVNIS en vuelos, cinco casos aeronáuticos importantes en el mundo, tres avistamientos desde tierra y cuatro casos cercanos a Francia.

Citan el testimonio del piloto del Mirage IV, ocurrido el 7 de marzo de 1977. La aeronave regresaba con el piloto automático activado, a una altitud de 9.600 m y con condiciones de vuelo muy buenas, cuando el piloto y su navegante observaron un resplandor “muy brillante” respecto a la aeronave, a la misma altitud y en dirección a una colisión, aproximándose rápidamente.

El piloto tuvo contacto con la torre de control, quienes desconocían la presencia del otro objeto, que tras maniobras fue esquivado, para luego presentarse otro objeto de naturaleza desconocida.

Las conclusiones de este confuso incidente fueron que solo una aeronave de combate habría tenido esas prestaciones, pero su velocidad era supersónica y si habría sido una nave de combate, el estampido sónico se habría sentido en tierra y no se escuchó ningún sonido en la región.

La NASA también develó reportes del Gemini 7, el décimo vuelo espacial tripulado estadounidense. Su elevación al espacio ocurrió en diciembre de 1965.

El documento desclasificado es una transcripción de comunicaciones entre la tripulación, los astronautas, James “Jim” Lovell y Frank Borman, y el Centro de Vuelos Tripulados. La transcripción inicia con informe de uno de los tripulantes de obstrucción, término utilizado para referirse a una nave desconocida, así como a un campo de escombros.

El campo de escombros fue descrito como uno compuesto por “muchísimas” pequeñas partículas.

“Lovell describió haber observado un “cuerpo brillante en el sol sobre un fondo negro con billones de partículas”, describen.