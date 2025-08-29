La Policía condena la difusión de imágenes y videos del abuso sexual en Villa González

La Policía Nacional condenó enérgicamente la divulgación de imágenes relacionadas con un caso de violencia de género ocurrido en Villa González, donde seis hombres abusaron sexualmente de una joven de 21 años.

La Policía dijo que era una acción que consideraba reprochable y que afecta la dignidad de la víctima, razón por la que hizo un llamado de atención a los medios digitales que se han prestado a la divulgación del material audiovisual.

“Es fundamental apelar a la conciencia, a la dignidad humana y al respeto hacia cada ciudadano, motivo por el cual estamos protegiendo la identidad de la víctima. La amiga de la víctima está siendo entrevistada para aportar más información sobre los hechos”, reveló Diego Pesqueira en conversación con periodistas.

“Ayer a las 11:45 a.m., una mujer se presentó ante la entidad de violencia de género de Santiago para formalizar una denuncia de un hecho ocurrido hace cinco meses. La víctima narró que se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobús de la zona, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le habrían dado a consumir alguna sustancia. Las investigaciones se encuentran en una fase inicial”, dijo Diego Pesqueira en conversación con periodistas.

Pesqueira también informó que la Procuraduría General de la República ha designado a dos magistradas especializadas en la jurisdicción de violencia de género y en el manejo de publicaciones en plataformas digitales para dar seguimiento al caso.

“Se está persiguiendo activamente a seis hombres, identificados hasta ahora por sus apodos: Álvarez, El Juaro, Fereré, Contreras, Fonso y Bebe o Chichi. Hacemos un llamado a estas personas a que, considerando que se tiene información de que podrían estar fuertemente armados, se entreguen por la vía que consideren adecuada para facilitar el proceso investigativo”, dijo Pesqueira en rueda de prensa.

El coronel de la Policía dijo que ya han recibido llamadas de periodistas indicando que algunos de estos individuos han hecho contactos para entregarse, por lo que insistió en que lo hagan pronto.