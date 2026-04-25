Gilgeous-Alexander anotó 42 puntos y Thunder vence a Suns 121-109

Shai Gilgeous-Alexander anotó 42 puntos en una brillante actuación de tiro, Ajay Mitchell agregó 15 en lugar del lesionado Jalen Williams y los Oklahoma City Thunder vencieron a los Phoenix Suns 121-109 el sábado para tomar una ventaja de 3-0 en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Gilgeous-Alexander, el vigente MVP de la liga, encestó 15 de 18 tiros, incluso en situaciones complicadas, frustrando a la defensa de los Suns, que hasta entonces había jugado bastante bien durante gran parte del partido. Alex Caruso aportó 13 puntos saliendo desde el banquillo, mientras que Chet Holmgren sumó 10 puntos, siete rebotes y dos tapones.

Los Thunder, actuales campeones, buscarán la barrida en el cuarto partido el lunes en Phoenix.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 33 puntos, con un 11 de 21 en tiros de campo, mientras que Jalen Green aportó 26.

Oklahoma City tomó la delantera 87-79 después del tercer cuarto y nunca estuvo por debajo en el marcador durante el último. Gilegous-Alexander anotó un difícil tiro en suspensión desde 5,8 metros para poner a los Thunder arriba 102-87 a falta de unos cinco minutos, desmoralizando a la afición de los Suns y prácticamente acabando con cualquier esperanza de remontada.

El cinco veces All-Star regresó unos minutos después entre grandes ovaciones del público local, anotando un tiro corto desde la línea de fondo y un triple para reducir la ventaja de los Thunder a 75-69.

Oklahoma City anotó los siguientes seis puntos para frenar la remontada. Booker terminó con 16 puntos y siete asistencias.

Los Suns tomaron una ventaja inicial de 24-15, pero los Thunder remontaron rápidamente, anotando cuatro triples durante una racha de 16-3. El partido se mantuvo igualado durante el resto de la primera mitad, con Oklahoma City tomando la delantera al final del segundo cuarto, llegando a un marcador de 62-53.

Gilgeous-Alexander encestó sus siete tiros antes del descanso para liderar al Thunder con 17 puntos. Brooks anotó 13 para los Suns.

Los Thunder no contaron con Williams, el base anotador que se lesionó el tendón de la corva izquierdo en el segundo partido. Mitchell fue titular en su lugar y solo anotó 5 de 20 tiros de campo, pero aportó seis rebotes y dos asistencias.

Los Suns no contaron con el pívot Mark Williams (pie) ni con el base Jordan Goodwin (pantorrilla). Grayson Allen regresó tras una lesión en el tendón de la corva y anotó siete puntos en 17 minutos.