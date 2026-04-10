Tristeza y dolor persisten en actos conmemorativos por aniversario de la tragedia del Jet Set

Hace un año decenas de personas se acercaron al centro nocturno Jet Set para disfrutar de "la voz más alta del merengue", Rubby Pérez. Sin embargo, el desplome del techo a las 12:44 de la madrugada lo cambió todo.

Un total de 236 personas fallecidas y alrededor de 180 heridos fue el resultado de la tragedia que conmocionó el país el 8 de abril de 2025.

Al cumplirse ese día el primer aniversario del fatídico suceso, desde tempranas horas de ayer jueves, familiares, amigos y sobrevivientes se acercaron a los alrededores de la zona cero para estar presentes en los actos conmemorativos.

La actividad inició pasadas las 10:00 de la mañana con la acostumbrada eucaristía que preside el sacerdote Rogelio Cruz de la Diócesis Padre Montesinos.

"Hoy hacemos el compromiso, no vamos a pedir justicia, ya no pedimos justicia, vamos a exigir justicia. Yo estoy llamando a que asumamos una actitud valiente de que no nos arrebaten la memoria de nuestros seres queridos", acotó el religioso de manera eufórica.

"¿Por qué la actitud de la familia? ¿Por qué esa actitud tan lejana de la realidad y de lo que ha pasado ahí? ¿Por qué esa actitud de defensa cuando se debió reconocer? Está demostrado con los vídeos que han salido que hubo no solamente negligencia, sino irresponsabilidad", indicó.

Cruz aprovechó la fecha conmemorativa para cuestionar la actitud que ha mostrado la familia Espaillat desde el principio del proceso judicial y realizó un llamado a las figuras políticas de la nación a través de una pregunta: "¿Dónde están los políticos de este país?".

Reconocimientos

El dolor y la tristeza eran dos emociones que se observaron de manera constante entre los presentes que sostenían fotos de sus parientes para rendir homenaje a los fallecidos.

En una parte de los actos, Cristóbal Moya, uno de los sobrevivientes, reconoció la labor de los rescatistas que se acercaron al Jet Set después de que ocurrió el hecho.

El operativo que realizaron los brigadistas se extendió a través 59 horas de trabajo continuo.

Moya hizo mención de los organismos de socorro tanto nacionales como internacionales que se entregaron a la causa de buscar sobrevivientes bajo los escombros de la emblemática discoteca.

"Reconocer a los héroes anónimos que hicieron lo posible para salvar vidas, poniendo en peligro su seguridad y su vida. Su entrega representa el verdadero espíritu de solidaridad y amor al prójimo", comentó Moya.

De igual forma, llamó a las autoridades a seguir equipando a los organismos de socorro del país. "Sin equipos su labor sería muy difícil", finalizó.

Una de las sobrevivientes del colapso del techo en la discoteca.JOSÉ A. MALDONADO/LD

Mientras “Justicia Jet Set” entregó dos reconocimientos para distinguir las labores de Ana María Ramírez, líder de ese movimiento, y al padre Rogelio Cruz.

"Después del ocho tendremos muchas más actividades, esto no termina aquí... Todos los que ahí fallecieron serán siempre recordados y nosotros seremos su voz", explicó Ramírez, después de recibir el homenaje.

"Yo insisto en que todo el sobreviviente tiene que ser voz de los que fallecieron y los sobrevivientes que estemos mejor debemos ayudar", agregó.