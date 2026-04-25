Delfines y Cibao cierran Liguilla LDF con triunfos

Los oncenos de Delfines del Este y Cibao fc cerraron la fase de liguilla con sendas victorias ante Salcedo y Club Atlético Pantoja respectivamente.

El conjunto cetáceo derrotó dos goles por uno a Salcedo fc en el estadio Cóndor de la Vega con goles del Christopher Almonte al cuarenta y cinco y de Jhon Ramos al cincuenta y nueve. El tanto de los salcedenses fue obra del extremo Jairo Alegría al ochenta y siete.

De su parte en el clásico del fútbol profesional dominicano, Cibao fc dispuso por la mínima de los guerreros de Pantoja. El único gol del encuentro fue convertido por el maeño Yunior Peralta al treinta y uno.

El partido entre los universitarios de OyM FC y los aurinegros de Moca fc terminó igualado a uno, por los omeyanos el goleador fue Héctor Ramírez y el gol mocano fue facturado por Juan Ángeles, quien llegó a la cifra de cuarenta goles en su carrera en la LDF.

Tras haberse disputado las quince jornadas de la etapa de la liguilla, Cibao fc terminó como líder con treinta puntos, Delfines segundo con veintiséis, Salcedo tercero con veintitrés, club Atlético Pantoja cuarto con diecinueve, Moca quinto con catorce y OyM sexto con siete.

La ronda semifinal de la LDF se jugará a partidos de ida y vuelta. La misma inicia el sábado dos de mayo con el enfrentamiento entre club Atlético Pantoja y Cibao a las cuatro de la tarde en el estadio Panamericano de San Cristóbal y el domingo tres Salcedo será local en el Domingo Polonia ante Delfines del Este. Los encuentros de vuelta serán el sábado nueve y domingo diez respectivamente.