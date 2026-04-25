Nasim Núñez impulsó 4 carreras y los Nacionales de Washington vencieron a los Medias Blancas

Nasim Núñez impulsó cuatro carreras, dos de ellas en la parte alta de la décima entrada, para que los Nacionales de Washington vencieran a los Medias Blancas de Chicago por 6-3 el sábado.

El corredor automático James Wood anotó la carrera de la ventaja en un lanzamiento descontrolado en la parte alta de la décima entrada antes de que los Nacionales sumaran tres carreras más contra Jordan Leasure (2-1) con una base por bolas con las bases llenas y un sencillo de dos carreras de Núñez.

Los White Sox solo pudieron anotar una carrera en la parte baja de la décima entrada contra Brad Lord.

El abridor de Washington, Jake Irvin, permitió cuatro hits, ponchó a nueve y no otorgó bases por bolas. Cionel Pérez (2-3) lanzó una novena entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria, la primera de los Nacionales en cuatro partidos.

Noah Schultz permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas, ponchando a ocho bateadores para los White Sox.

Núñez conectó un sencillo de dos carreras con dos outs ante Schultz en la cuarta entrada, antes de que los White Sox anotaran dos carreras en la parte baja de la octava ante Gus Varland para empatar el marcador.

Los Nacionales poncharon a cuatro bateadores de los Medias Blancas en la sexta entrada cuando el receptor Keibert Ruiz dejó caer un tercer strike contra Vargas y luego lanzó desviado a primera base, cometiendo un error. Irvin ponchó a los dos siguientes bateadores antes de que Mitchell Parker hiciera swing al bateador emergente Tanner Murray para terminar la entrada.

La asistencia de 35.175 personas fue la tercera más grande para los Sox esta temporada y la más grande para un partido de abril que no fue un partido inaugural en casa desde 2007.

El sábado por la mañana, los White Sox ascendieron al receptor Drew Romo de la filial Triple-A de Charlotte y designaron al receptor Reese McGuire para asignación. McGuire bateó .172 en 11 juegos mientras era suplente de Edgar Quero durante la ausencia de Kyle Teel por una lesión en el tendón de la corva.

Los Nacionales llamaron a Andrés Chaparro de la filial Triple-A de Rochester y enviaron al lanzador Riley Cornelio a las ligas menores. Chaparro comenzó el partido del sábado en primera base, bateando tercero y yendo de 0-3.