Alofoke apoya llamado a protesta por caso Senasa: “Tenemos que involucrarnos en lo que verdaderamente importa”

El creador del reality “La casa de Alofoke”, Santiago Matías (Alofoke), expresó su apoyo a la convocatoria realizada por el medio Somos Pueblo para realizar una protesta pacífica frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva contra el caso de supuesto entramado de corrupción que generó un desfalco de millones de miles de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

A través de un video publicado este domingo en sus redes sociales, el empresario e influencer instó a sus seguidores a asistir a las 6 de la tarde a la protesta, donde también aseguró que hará acto de presencia.

Asimismo, invitó a sus compañeros del ámbito del entretenimiento y demás figuras influyentes a unirse.

“Los jóvenes tenemos que involucrarnos en las cosas que verdaderamente importan en este país”, dijo Matías Lara reiterar lugar y hora del encuentro.

Durante el concierto gratuito de Rauw Alejandro anoche en el Parque Eugenio María de Hostos, el CEO de Alofoke Media Group advirtió sobre las posibilidades de que los acusados de desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos sean liberados.